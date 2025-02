Ilgiorno.it - Da Saronni a Pinotti, quando la corsa toccò il Comune

Leggi su Ilgiorno.it

Il Giro d’Italia torna in Brianza dopo Seregno 2023. Con la presentazione della 18sima tappa Morbegno-Cesano Maderno, si entra nel clima che a fine maggio (giovedì 29) vedrà arrivare la carovana rosa e tutto il suo entusiasmo ciclistico. La frazione brianzola con traguardo, dopo 144 chilometri, nel cuore di Cesano Maderno sarà una delle ultime possibilità per i velocisti di conquistare una tappa del Giro 2025. La frazione, che comprende buona parte del territorio brianzolo-lecchese, avrà come punto cardine il circuito finale che i corridori dovranno affrontare tre volte. È la terza volta che la comunità di Cesano Maderno accoglie il Giro d’Italia. Successe nel 1979Giuseppe– come ricordato ieri con un pizzico di emozioneil suo volto è stato proiettato sullo schermo gigante allestito per l’occasione – vinse l’ultima tappa a cronometro con partenza da Cesano Maderno e arrivo a Milano conquistando il suo primo Giro (la seconda volta nel 1983), e nel 2008 ancora con l’ultima tappa contro il tempo da Cesano Maderno a Milano vinta da Marco, mentre lo spagnolo Alberto Contador fu il vincitore della classifica generale.