Amica.it - Da Sarah Jessica Parker a Bianca Balti: che c’è a Milano per la Fashion Week

Fendi ha chiuso in bellezza il secondo giorno dellacon la sfilata A/I 2025-2026. Nel front row, tutti gli amici più cari del brand tra cui. GUARDA LE FOTOFront row: le star alle sfilate diL’attrice di Sex and the City ha scelto abito in maglia abbinato a un cappotto lungo. Infine stivali alti in pelle e l’iconica Fendi Baguette decorata con paillettes e cristalli in formato oversize. Inveceha indossato un vestito tempestato di strass con effetto nude. Completano la mise maxi cappotto, un paio di sandali coordinati e una borsa a mano color sabbia. Elizabeth Olsen ha presenziato alla sfilata indossando un look chic composto da blazer cropped e gonna portafoglio abbinata.