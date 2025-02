Sport.quotidiano.net - Da Porto Alegre a Manchester fino a Sharm

Settimana da incorniciare per i marchigiani: best ranking per Urgesi. Settimana di grande tennis per i portacolori marchigiani impegnati nei tornei internazionali. Da, passando perEl Sheikh, i tennisti della nostra regione stanno ottenendo risultati di prestigio. A, Federica Urgesi ha centrato la qualificazione al tabellone principale del torneo da $30.000. La ventenne, che grazie ai recenti risultati ha raggiunto il best ranking di numero 478 WTA (+6 posizioni), ha iniziato il suo cammino nel main draw con la vittoria sulla francese Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah. Un risultato che arriva dopo i quarti di finale raggiunti la scorsa settimana a Birmingham, dove ha battuto la britannica Heidi Crncan per 60 64 prima di cedere alla giapponese Hiromi Abe in un match combattuto (61 76(5)).