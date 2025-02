Formiche.net - Da Pegasus a Paragon. Il fenomeno spyware spiegato da Saccone

Non è semplice formulare un giudizio netto sul fatto che alcune testate italiane abbiano ipotizzato l’acquisto o l’utilizzo di strumenti come quelli dida parte dei servizi di intelligence nazionali. È, però, comprensibile che i media si pongano domande su possibili abusi o utilizzi borderline di sistemi di sorveglianza; d’altra parte, se tali accuse sono formulate senza evidenze concrete, rischiano di sembrare più speculazioni che denunce fondate.Non è un segreto che quasi tutte le agenzie di intelligence mondiali si dotino di strumenti tecnologici avanzati per prevenire minacce terroristiche o criminalità organizzata. Tuttavia, un conto è che un servizio acquisti o testi tecnologie di sorveglianza — cosa plausibile a livello internazionale — un altro è l’uso illecito o abusivo di tali strumenti contro giornalisti, organizzazioni non governative o oppositori politici.