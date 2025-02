Amica.it - Da Michelangelo a De Chirico, da Marina Abramovic ai selfie: il volto dell’artista nei secoli

(askanews) –che ritrae se stessa in due scatti diversi è l’approdo contemporaneo di una mostra straordinaria ai Musei San Domenico di Forlì: Nello specchio di Narciso. Ritratto dell’artista. Il, la maschera, il. La mostra si rivela, in realtà, come tre percorsi in uno.Si parte dal mito di Narciso, lo specchio, e la trasformazione del ruolo dell’artista: da semplice artigiano nell’ombra a protagonista delle proprie opere, rivelando non solo la propria identità ma anche la sua visione del mondo. Lo racconta Gianfranco Brunelli, Direttore della mostra e direttore delle Grandi Mostre della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Questa mostra «deve partire da Narciso perché è lo strumento per eccellenza con cui i pittori, gli artisti si sono autoritratti allo specchio.