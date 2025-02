Da Conte a Gasperini la girandola delle panchine | torna Allegri

Leggi su Sportface.it

La Serie A si appresta a vivere un’estate di fuoco con il valzer: da, tutti in bilico, e puòreAttenzione alledella Serie A. Attenzione perché finisce il mese di febbraio e qualcuno dica se può mettere la mano sul fuoco sullebig. Moltequali, va detto anche questo, cambiate la scorsa estate e qualcuna anche in corsa. Un dato è acclarato, meglio dire abbastanza acclarato, e riguarda la Roma: Claudio Ranieri ha la scrivania da direttore tecnico pronta, il casting è aperto e i nomi sono tanti, senza dimenticare che a libro paga per altre due stagioni ci sarà Daniele De Rossi, a meno che non accetti da giugno qualche proposta che pure potrebbe arrivare.Detto questo, se si materializzasse la clamorosa rimonta d’Europa dopo i mesi in cui il tema era lo spauracchio retrocessione, escludere del tutto che si chieda a Ranieri di restare non si può proprio.