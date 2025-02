Iodonna.it - Da Agnes Heller a Carla Lonzi, da Simone Weil a Judith Butler: un libro ci guida alla scoperta delle vite e del pensiero di 10 intellettuali rivoluzionarie

Leggi su Iodonna.it

«Trattenere le donne in un’abissale ignoranza era fondamentale per il dominio maschile, poiché la non conoscenza impediva loro di impossessarsi degli strumenti di liberazione. Questa è la più importanteragioni che spiegano perché quella che per secoli ha preteso di venire considerata come la reginascienze, il sapere dei saperi, ossia la filosofia, sia stata anche e per così a lungo unaaree della cultura più ostica verso le donne». Da questa constatazione prende il via Filosofe. Dieci donne che hanno ripensato il mondo (da domani in libreria per Ponte alle Grazie) in cui Francesca Romana Recchia Luciani, professoressa ordinaria di Filosofie contemporanee e saperi di genere all’Università di Bari Aldo Moro, racconta dieci “Morgane” della filosofia: ovvero pensatrici controcorrente (come le raccontava Michela Murgia) che, in quel contesto così ostile, hanno saputo farsi spazio.