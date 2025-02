Quotidiano.net - Cutro due anni dopo: serve verità

Leggi su Quotidiano.net

Elly Schlein, segretaria del Pd, ha partecipato all’alba alla commemorazione che si è tenuta sulla spiaggia di Steccato di(foto) per ricordare il naufragio di duefa e la morte in mare di 94 persone, tra cui 35 minori. "C’è una domanda politica che aspetta ancora una risposta – ha detto la dem –: perché non sono stati mandati in soccorsi? Perché non è partita la Guardia costiera?". Con la leader della sinsitra hanno partecipato alla veglia i parlamentari del Pd Nicola Irto, Nico Stumpo; il parlamentare europeo Sandro Ruotolo. "C’è un’inchiesta - ha aggiunto la segretaria del Pd - e questo non ci compete. Ma c’è una domanda politica la cui risposta va data alle vittime ed ai familiari". Presente anche il vicepresidente della Cei, monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio "Sulla questione dell’immigrazione ci stiamo giocando la democrazia, la civiltà.