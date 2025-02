Cultura Residenze Digitali per artisti | candidature entro il 27 marzo

Leggi su Ildenaro.it

C’è tempo fino alle ore 12.00 di giovedì 27per partecipare alla sesta edizione del bando, un’occasione per artiste edi esplorare lo spazio digitale come ulteriore declinazione della loro ricerca autoriale. Le proposte andranno caricate sul portale Il Sonar (www.ilsonar.it)., già finalista al Premio Rete Critica 2021, è un progetto del Cdi Residenza della Toscana (Armunia – CapoTrave/Kilowatt), in partenariato con l’Associazione Marchigiana Attività Teatrali AMAT, partner di R.A.M.che Marchigiane, l’Associazione ZONA K di Milano, partner del Cdi Residenzaca della Lombardia IntercettAzioni, l’Associazione Quarantasettezeroquattro (In\Visible Cities – Festival urbano multimediale) di Gorizia. Entrano quest’anno nella rete: l’Associazione Triangolo Scaleno / Festival Teatri di Vetro di Roma, l’Associazione IdeAgorà / Festival Mirabilia di Serralunga d’Alba (CN) e NABA, Nuova Accademia di Belle Arti.