Liberoquotidiano.it - Cruciani e Parenzo, mostruosa rissa in diretta: "Te lo ficco in c***o, ti ammazzo". Mani addosso | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Attimi di tensione sfociabili in, per fortuna sfiorata, durante l'ultima puntata de La Zanzara su Radio 24. Il conduttore, Giuseppe, aveva invitato Enzo Spatalino, giornalista e opinionista del network veneto di Prima Free, notoriamente conservatore. Dall'altro lato del tavolo, accanto a David, Musta Rè, trapper emergente di origine egiziana, ma piacentino d'adozione. I due cercano di discutere, anche se in realtà si sovrappongono gridando l'uno contro l'altro. L'unico punto su cui convergono è la contrarietà alla fluidità di genere e all'omosessualità. Spatalino dice: “Ho accolto con gioia e massima goduria l'elezione di Trump. Stiamo violentando la natura. Il signore ha creato l'uomo e la donna e basta, il terzo genere non esiste. L'Italia sta facendo una brutta fine perché sono stati calpestati i vecchi valori, c'è anarchia”.