Crosetto deepfake Un test per la cyber war?

Il fake, brillantemente risolto, subito dal ministro Guido, il cui nome e la sua voce sono state al centro di un’incredibile truffa tentata ai danni di noti protagonisti dell’imprenditoria italiana, apre diversi interrogativi: Come è possibile che sia stata ideata ai danni di professionisti, con fior di consulenti, un simile raggiro? Una truffa riuscita con l’ex presidente dell’Inter Moratti che ha versato un milione di euro, cifra poi magicamente recuperata nei meandri di misteriosi conti olandesi. Com’è possibile che navigati patron d’impresa abbiano ritenuto normale che uno Stato possa chiedere soldi a privati (promettendone la restituzione), per la liberazione di non meglio precisati giornalisti e soldati rimasti bloccati in Medio Oriente? Cosa si potrebbe pensare di una truffa organizzata in modo così metodico ricorrendo ai vertici di uno Stato? Certo vi è stato il precedente dei comici russi che hanno interloquito lungamente con la premier Meloni, ma in nessun paese civile si è mai pensato che sia normale che lo Stato chieda aiuto a privati per salvare delle persone.