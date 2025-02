Criminalità socializzata | come le mafie usano i social network il nuovo libro di Claudio Cordova

Leggi su Ildenaro.it

Iod edizioni annuncia la 30ma pubblicazione della collana ‘Cronisti scalzi’, dedicata alla memoria di Giancarlo Siani, dal titolo “. Lenei. Dai pizzini ai post” (264 pagine, 15 euro) del giornalista. Iloffre un’analisi penetrante e dettagliata dell’evoluzione dellenell’era digitale. Il testo si presentaun’indagine approfondita sulla transizione dellaorganizzata dai mezzi comunicativi tradizionali verso le nuove piattaforme digitali, delineandosiano diventati uno strumento fondamentale per la propaganda, la gestione delle operazioni e la costruzione di un’immagine pubblica manipolata. Attraverso una narrazione incisiva,esplora il modo in cui figure criminali utilizzano piattaformeX per diffondere le proprie narrazioni, Instagram per esibire uno stile di vita lussuoso e invidiabile e TikTok per attirare l’attenzione dei giovani, trasformandoli in potenziali reclute.