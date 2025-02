Dayitalianews.com - Cremona, 3 ragazzi ubriachi vogliono altre birre: il gestore si rifiuta e loro l’accoltellano

Leggi su Dayitalianews.com

Ildi un Kebab nel centro diè stato picchiato e accoltellato da un gruppo dinel tardo pomeriggio di ieri, 26 febbraio. I tre, di cui uno minorenne, erano giàe avrebbero accoltellato il 39enne dopo che si erato di servire.Il titolare di un ristorante Kebab del centro diè stato picchiato e accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri da un gruppo di. Secondo una prima ricostruzione, il gruppetto sarebbe arrivato al locale già in evidente stato di ebbrezza e avrebbero chiesto alaltra birra. Quest’ultimo, però, si sarebbeto e per questo sarebbe stato aggredito e accoltellato. I tre giovani, di cui uno minorenne, sono stati intercettati da una volante della polizia locale e portati in Questura. Il ferito è stato ricoverato in ospedale in codice giallo e, per fortuna, non è grave.