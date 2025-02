Cosmetica italiana | crescita del 92% nel 2024 e export in aumento

Quotidiano.net - Cosmetica italiana: crescita del 9,2% nel 2024 e export in aumento

Leggi su Quotidiano.net

"L'avvio del 2025 offre conferme dei trend diregistrati a chiusura del. L'andamento congiunturale, nonostante uno scenario di riferimento in trasformazione, induce a un cauto ottimismo legato alle performance del mercato interno e alle dinamiche positive delle esportazioni. Proprio l'contribuisce in misura importante allo sviluppo dei valori totali di fatturato, che, nelle stime, supererà i 16,5 miliardi di euro con unadel 9,2% rispetto all'anno precedente. Le previsioni per il 2025 proiettano un ulteriore andamento positivo (+6,9%) che porterà il valore del fatturato a 17,7 miliardi di euro. Le esportazioni, con 7,9 miliardi di euro (+12,5% rispetto al 2023), cresceranno di ulteriori 8,5 punti percentuali nel corso del 2025 confermando l'apprezzamento di cui gode il cosmetico Made in Italy sui mercati internazionali" dice Benedetto Lavino, presidente diItalia a commento dell'indagine congiunturale del Centro Studi diItalia, presentata presso la sede di Intesa Sanpaolo.