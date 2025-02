Linkiesta.it - Così Putin ha costruito una dittatura senza bisogno di un colpo di Stato

In Russia non si è verificato quel fatto fondamentale che ha cambiato il corso degli eventi in Spagna, Portogallo, Grecia e negli ex regimi comunisti dell’Europa centrale: il potere non è mai passato dal governo all’opposizione tramite elezioni. Si è constatato che,questo passaggio cruciale, lo smantellamento della vecchiafinisce facilmente per dare vita a un regime con le medesime caratteristiche.Concedere il potere all’opposizione nel 1996, in occasione delle seconde elezioni democratiche del presidente russo, a molti sembrava impensabile. Dopotutto, si trattava degli stessi comunisti che, con gran fatica, si era riusciti a rimuovere dal potere dopo settant’anni di usurpazione, e con i quali l’opposizione in Spagna dichiarava apertamente la propria continuità. Tanto che si era creata una situazione in cui sembrava che i rivali del primo governo democratico alle elezioni spagnole non fossero i socialisti o i rispettabili conservatori, bensì i franchisti ortodossi, il «bunker» o Tejero.