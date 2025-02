Oasport.it - Cos’è un nome a dominio: informazioni generali

di— Si tratta di un indirizzo univoco per un sito Web su Internet, che lo rende facile da trovare tra miliardi di altri. Il funzionamento di Internet si basa sugli indirizzi IP, costituiti da numeri, ad esempio: 192.168.1.1. Sono una sorta di “coordinate” in cui si trova una determinata risorsa. Ma immagina quanto sarebbe difficile ricordare le combinazioni di numeri per ciascun sito. È per comodità degli utenti che sono stati creati i nomi di.Questo è anche una sorta di “alias” per un indirizzo IP, che sembra una chiara combinazione di lettere, ad esempio: travel.com. Ti consente di trovare rapidamente la risorsa richiesta senza pensare ai dettagli tecnici. In cosa consiste undi?Puoi acquistare undi, che consiste di diversi livelli separati da punti.