Cosa succede su Instagram perché si vedono più contenuti sensibili? La risposta di Meta

Negli ultimi giorni, molti utenti dihanno notato un improvviso aumento didisturbanti nei propri , in particolare nella sezione Reels. Video con immagini violente o di natura sensibile sono apparsi anche a coloro che avevano attivato il massimo livello di controllo sui. Le segnalazioni si sono rapidamente diffuse sui social, portandoa intervenire con una dichiarazione ufficiale.ha spiegato che la causa di questo fenomeno è stato un errore tecnico che ha portato alla raccomandazione diche non avrebbero dovuto essere visibili. La società ha dichiarato di aver risolto il problema e ha chiesto scusa agli utenti per l’accaduto. Tuttavia, non è stato fornito un dettaglio specifico sulle origini precise del bug.Il simbolo di(fonte: FreePik)Alcuni esperti suggeriscono che il problema potrebbe essere derivato da un malfunzionamento dell’intelligenza artificiale che gestisce la moderazione dei