Metropolitanmagazine.it - Cosa sta succedendo ai reel di Instagram: l’algoritmo di Meta spinge sui contenuti sensibili

È capitato a moltissimi in questi giorni di scorrere la sezione “” sue trovareviolenti,e molto spesso senza censura. E tantissimi utenti si sono chiesti il perché di questa novità: il social di Mark Zuckerberg, gestito dalla piattaforma, è sempre stato attento in merito ae trigger warning. Le scuse arrivano in maniera ufficiale nelle scorse ore, ma c’è un elemento da tenere in considerazione, molto importante.succede aidi?Tra isegnalati ci sono risse violente, sparatorie, incidenti mortali (che coinvolgono anche animali: tra i più segnalati un video che ritrae un elefante schiacciare un uomo). Il fenomeno sembra incontrollabile: il flusso ininterrotto di questiviolenti sembra dipendere daldie soprattutto dal cosiddetto recommendation system.