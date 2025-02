Thesocialpost.it - Cosa sono le terre rare e perché tutti le vogliono

Improvvisamente si scopre che il vero interesse della guerra in Ucraina erano lesu cui è appena stato raggiunto un accordo. Ed ora le volevano, belli e brutti, dai biondi americani ai pelati moscovita, gli unici a cui non interessanogli europei che sembrano quelli che arrivano per ultimi a pagare il conto. Maqueste benedettechiederete voi?17 elementi della tavola periodica cheindispensabili all’alta tecnologia e alla Difesa. Il loro fatturato annuo attuale è di 11 mld, pensate che la Nutella fattura il doppio ma nessuno pensa di invadere Alba in Piemonte, tranne qualche maniaco del tartufo. Per quanto il valore non è così elevato il loro utilizzo è strategico per gli appaltatori del Pentagono e gli omologhi russi e cinesi. Da questo si può capire quale è stato il motivo del continuo avanzare della NATO ad est negli ultimi anni 15 anni, e la contrapposta spinta antagonista di Putin in Donbass, travestita da difese etniche russofone.