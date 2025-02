Lopinionista.it - “Cosa si prova a essere un pipistrello?”, il libro di Thomas Nagel

“La coscienza è ciò che rende il problema mentecorpo davvero intrattabile.” Inizia così il classico saggio didel 1974siun?Il testo diha inaugurato l’interesse ormai diffuso nei confronti della coscienza come problema centrale per la filosofia, la psicologia e le neuroscienze; ha anche influenzato il riconoscimento della coscienza delle creature non umane come importante oggetto di studio.sosteneva che l’essenziale soggettività dell’esperienza cosciente – come è per la creatura che la vive – significa che le teorie riduzioniste della mente, che cercano di analizzarla in termini fisici, non potranno mai avere successo. Ne consegue che la concezione fisica della realtà devesuperata se si vuole che la scienza comprenda la mente.