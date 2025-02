Liberoquotidiano.it - "Cosa si nasconde dietro al livido sulla mano". Trump choc, il grave sospetto di Bassetti

Leggi su Liberoquotidiano.it

La foto del bruttodel presidente degli Stati Uniti Donaldha fatto il giro del mondo. Dallo staff del tycoon hanno giustificato la chiazza giallo-verde a causa delle tantissime strette di mane a cui il repubblicano si deve sottoporre di giorno in giorno. E alcuni hanno perfino ipotizzato che l'artefice di quelsia proprio Emmanuel Macron, non a casa immortalato vicino anella foto virale. Ma forse quel malanno potrebbere qualdi più preoccupante. Matteo, direttore Malattie infettive ospedale policlinico San Martino di Genova, è intervenuto come ospite a Un Giorno da Pecora, il programma radiofonico di Rai Radio 1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Il professore ha spiegato che molto probabilmente queldinon è il frutto di una stratte ditroppo calorosa.