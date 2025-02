361magazine.com - Cosa sappiamo sulla morte dell’attrice Michelle Trachtenberg

Era nota per i suoi ruoli in Buffy e Gossip GirlNella serata di ieri il mondo dello spettacolo è stato scosso dalla tragica e improvvisa scomparsa di, attrice di soli 39 anni. Nota per i suoi ruoli in Buffy e Gossip Girl è stata trovata priva di vita nella sua abitazione.Da tempo, stando a quanto emerge, l’attrice non stava bene e aveva subito un trapianto di fegato. TMZ spiega che giovedì 20 febbraio avrebbe visto gli amici, cenando all’hotel e ristorante Sartiano’s a New York.Poi negli ultimi giorni la sua situazione sarebbe peggiorata: nelle prime ora della mattina di ieri sarebbe arrivata una chiamata di emergenza al 911 e all’arrivo, medici e polizia l’avrebbero trovata priva di vita e in arresto.Ora si aspetta l’autopsia per capire le cause, ma si parla di decesso per cause naturali.