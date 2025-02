Lettera43.it - Cosa sappiamo delle cause della morte di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa

Hollywood piange, icona del cinema con due premi Oscar, trovato morto a 95 anni nella sua abitazione di Santa Fe, in New Mexico, insieme alla, pianista di 63 anni, e a uno dei loro tre cani. La coppia, sposata dal 1991, è stata rinvenuta senza vita dopo la segnalazione di un vicino, preoccupato perché non li vedeva da giorni. Ledei due coniugi e dell’animale non è ancora nota e richiederà indagini approfondite per fare luce su quello che la polizia di Santa Fe definisce un caso «sospetto».Dalla presenza dei corpi in stanze separate allasimultanea dei coniugi e del cane: gli elementi insoliti del casoLacoppia presenta degli elementi insoliti. Innanzitutto i corpi, in avanzato stato di decomposizione, sono stati trovati in stanze separate:nella mudroom ein bagno, accanto a una stufa elettrica e a una boccetta di farmaci aperta con pillole sparse.