Cosa mi ha fatto Lorenzo Grande Fratello Shaila crolla e confessa tutto a Chiara

Dopo quattro mesi di relazione al, tra critiche costanti e liti,Gatta eSpolverato continuano ad avere momenti di tensione, come accaduto anche ieri, quando la coppia è scoppiata dopo l’ennesima e furiosa lite.è iniziato quandoha manifestato la volontà di riposare nel pomeriggio., che inizialmente sembrava intenzionata a seguirlo, ha invece deciso di trascorrere del tempo in piscina conCainelli e Zeudi di Palma, suscitando il disappunto del fidanzato.Di fronte alle rimostranze del modello,si è mostrata stanca delle continue discussioni e, mentreparlava, gli ha voltato le spalle. Un gesto che ha provocato la sua reazione immediata, facendolo sentire poco considerato. Successivamente, i due hanno avuto un altro confronto nel magazzino, come ha raccontato lo stesso, ma la situazione è ulteriormente peggiorata.