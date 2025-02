Fanpage.it - Cosa ha detto in Aula Santanchè sull’ipotesi dimissioni e cosa può succedere ora

Leggi su Fanpage.it

La Camera ha respinto la sfiducia contro la ministra del Turismo Daniela, coinvolta in inchieste giudiziarie su falso in bilancio e truffa ai danni dell’INPS. In, la ministra ha aperto alla possibilità di dimettersi in caso di un secondo rinvio a giudizio sul caso dei fondi Covid, lasciando in bilico il suo futuro politico.