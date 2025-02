Fanpage.it - Cosa fa ora il falconiere Bernabè: dopo il licenziamento dalla Lazio si è reinventato influencer

Promozioni, televendite, pubblicità: Juan Bernabé ha sfruttato la visibilità dal suo rocambolescodadella, trasformandola in una opportunità e reinventandosi. Proposte d'acquisto di orologi, inviti a mangiare in bar, pizzerie e ristoranti di amici si moltiplicano sui suoi social. Come le ospitate con l'aquila Olympia, che può volare in cielo ovunque si trovi un accordo. Il tutto rigorosamente mentre è ancora asserragliato nel Centro Sportivo di Formello.