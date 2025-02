Fanpage.it - Cosa c’è dentro il piano dell’Unione europea per abbassare le bollette

La Commissioneha presentato und'azione che si pone come obiettivo principale la riduzione del prezzo dell'energia per dare una mano a famiglie e imprese in difficoltà. Secondo le stime i risparmi saranno di 45 miliardi di euro nel 2025 per poi raggiungere i 260 miliardi nel 2040.