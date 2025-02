Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli-Inter, Conte e Inzaghi: sfida allo specchio con il 3-5-2”

: “con il 3-5-2”">Il confronto trasarà unatattica che metterà di fronte il passato e il presente, due scuole di pensiero simili che si ritrovano a confrontarsi nel segno del 3-5-2. Come evidenziato dalin un articolo di Fabio Mandarini, il modulo che ha segnato la carriera di Antoniosarà ancora una volta il punto di riferimento anche nel big match del Maradona.Continuità tattica per il, nonostante la sconfitta di ComoNonostante la sconfitta contro il Como,non sembra intenzionato a cambiare strategia. In un momento complicato, la priorità è la continuità, senza stravolgimenti che possano aumentare i dubbi già presenti. Ildovrà fare a meno di Anguissa, ma ha trovato in Raspadori un riferimento offensivo imprescindibile: a segno contro Lazio e Como, il numero 81 sta dimostrando di essere il giocatore più in forma e più lucido in questo momento della stagione.