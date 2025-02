Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Febbraio nero. Napoli da podio per gli infortuni”

Leggi su Napolipiu.com

: “daper gli”">L’o di Frank Anguissa ha catalizzato l’attenzione alla vigilia della sfida con l’Inter, ma analizzando i numeri, ilsi conferma tra le squadre di Serie A meno colpite dagli stop fisici. Come riportato dalin un articolo di Fabio Mandarini, il club azzurro ha registrato 14stagionali, di cui 8 di natura muscolare, molto meno rispetto a squadre come Inter e Atalanta, che guidano questa particolare classifica.I dati sugliin Serie AAl momento, ilè la terza squadra con menonel campionato italiano. Solo Cagliari (8) e Lecce (13) hanno numeri migliori. Dietro agli azzurri si trovano:Udinese e Venezia (16)Fiorentina (18)Roma (21)Lazio (29)Juventus (30)Inter (31)Bologna (32)Atalanta (34), ultima in classificaIn totale, le squadre di Serie A hanno accumulato 432, e i 14 delrappresentano appena il 3,2% del totale.