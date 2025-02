Ilfattoquotidiano.it - Corno alle Scale, la seggiovia della discordia (con l’arrivo a 1.700 metri) si farà: il Consiglio di Stato respinge il ricorso degli ambientalisti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sull’Appennino bolognese-modenese l’offerta invernale aumenta. Anche se di neve non ce n’è poi molta, da anni. Il punto di svolta di una vicenda che si trascina da tempo è che laPolla-Lago Scaffaiolo nel comprensorio sciistico del, tra i comuni di Lizzano in Belvedere e Fanano, in sostituzioneDirettissima esciovia Cupolino, si. Senza, però, che il progetto venga sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (Via).La novità è che il tanto atteso pronunciamento deldiè arrivato: i giudici hanno respinto ilproposto da Un altro Appennino è possibile, il comitato di associazioni nato nel 2017 (tra le quali Italia Nostra, Club Alpino Italiano, Mountain Wilderness Italia e Wwf) e che ha tentato di contrastare, fino all’ultimo, il progetto.