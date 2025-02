Romatoday.it - Coppa Italia Serie D, Guidonia Montecelio - Martina 5-0: il Guidonia Montecelio si prende la finale!

Leggi su Romatoday.it

Se l'andata aveva lasciato tutto in bilico nel ritorno ilci mette 32 minuti per mettere le cose in chiaro. E dopo nove anni tornerà così una squadra laziale indiD, con ilche con un netto 5-0 stende unFranca pieno di assenti e si.