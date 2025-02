Coppa Italia pagelle Juventus-Empoli 3-5 d c r | Marianucci porta i toscani in semifinale Maleh decisivo

Leggi su Sportface.it

L’fa la storia: elimina laai calci di rigore dopo l’1-1 dei novanta minuti e conquista la primadidella sua storia. Nel penultimo atto iaffronteranno il Bologna.A passare in vantaggio è la squadra toscana. Un pallone perso da Nico Gonzalez diventa preda di Bacci che imbuca per: l’ex Lecce sposta la palla sul destro e batte Perin con un gran tiro da fuori area. Nel finale del primo tempo l’ha anche la palla del 2-0, ma Konate a tu per tu con Perin colpisce il palo. Nella ripresa lapareggia al 66?. Merito di Thuram, che salta Henderson con una magia e batte Vasquez riaccendendo l’entusiasmo dello Stadium. Si resta però sull’1-1 e si va ai calci di rigore. L’è infallibile, laspreca l’opportunità dal dischetto con Vlahovic e Yildiz.