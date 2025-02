Inter-news.it - Coppa Italia, le date delle semifinali dipendono dall’Inter! Il motivo – SM

Leggi su Inter-news.it

Il programmadinon è ancora stato definito precisamente. Ci sono piùin ballo, ma tutto dipende. Ilspiegato da Sport Mediaset.PROGRAMMA – Inter-Milan da una parte, Bologna-Empoli dall’altra. Il tabellone si compone così in, dove le quattro squadre hanno ottenuto in queste settimane l’accesso alle. Inter e Bologna giocheranno le gare di ritorno in casa per il numero di ingresso più basso, di più ancora non si sa però sul programmapartite., una complicazione causatain Champions LeagueCALENDARIO – Le partite si giocheranno tra il 2 e il 23 aprile e verranno spalmate su più giorni molto probabilmente. Ciò implica che le due sfide si disputeranno martedì 1 e mercoledì 2 aprile, poi martedì 22 e mercoledì 23 aprile.