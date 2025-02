.com - Coppa Italia, Juventus-Empoli 3-5 ai rigori: disastro bianconero, toscani in semifinale

Leggi su .com

toc (Adnkronos) – Sarà l’a sfidare indiil Bologna. La squadra di D’Aversa fa la storia battendo allo Stadium di Torino la5-3 dopo i calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1. Unaquasi irriconoscibile a lunghi tratti rispetto alle ultime uscite che recupera la sfida con un gol spettacolare di Thuram che risponde a Maleh, ma poi aisbaglia due volte con Vlahovic e Yildiz vanificando lo sforzo. L’che per la terza volta nella sua storia era approdata ai quarti di finale di, conquista una storicadopo aver battuto, nell’ordine, Catanzaro, Torino, Fiorentina e. I, reduci dalla pesante sconfitta in campionato per 5-0 per mano dell’Atalanta, e al terzultimo posto in Serie A fanno l’impresa.