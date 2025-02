Internews24.com - Coppa Italia Inter, ufficiale la data e l’orario delle semifinali contro il Milan: i dettagli

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ecco quando i nerazzurri scenderanno in campo nel derby dii rossoneri: le date e gli orari ufficialiLa2024-2025, che rappresenta la 78ª edizione della competizione, dopo un lungo percorso iniziato nei primi giorni di agosto, sta arrivando alle fasi finali. La semifinale di questa importante competizione sta per offrire un’esclusiva rivincita tra i due storici rivali dio: l’e il. I nerazzurri affronteranno i rossoneri in un derby che promette di essere emozionante, come sempre in questa storica rivalità cittadina.Le date ufficialidue partite sono fissate: il match di ansi svolgerà mercoledì 2 aprile 2025 alle 21:00, mentre il ritorno è previsto per mercoledì 23 aprile 2025 alle ore 18:00. L’giocherà in casa nella partita di ritorno, il che potrebbe rivelarsi un vantaggio significativo nella corsa verso la finale della