Coppa Italia impresa dell' Empoli | Juventus eliminata ai rigori e storica semifinale

Torino, 26 febbraio 2025 – L’compie una clamorosaeliminando laai calci di rigore e conquistando il pass per la primadia sua storia, nella quale incontrerà il Bologna. Un risultato che premia quanto fatto nel corso dei 90’ dai toscani, passati in vantaggio al 24’ grazie a Maleh e capaci poi di sfiorare a più riprese il raddoppio, colpendo anche un palo a fine primo tempo con Konaté. La Juve ha però saputo reggere l’urto e al 66’ ha riequilibrato il risultato con la magia di Thuram che ha riacceso i bianconeri che però, nonostante il forcing finale, non hanno saputo mettere la freccia del sorpasso. Ai calci di rigore sono quindi risultati decisivi gli errori bianconeri di Vlahovic e Yldiz ma soprattutto la grande precisione dei toscani che hanno messo il punto esclamativo sulla gara con il sigillo finale di Marianucci.