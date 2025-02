Inter-news.it - Coppa Italia, Giudice Sportivo: per l’Inter uno squalificato al derby

Leggi su Inter-news.it

Quarti di finale diche hanno vistobattere la Lazio e raggiungere le semifinali. Ilha dato i provvedimenti per il prossimo turno. Unotra i nerazzurri, ma anche un diffidato. Ecco gli squalificati e i diffidati.I PROVVEDIMENTI – Due sanzioni in termini di ammonizioni percontro la Lazio, ossia per Kristjan Asllani e Denzel Dumfries. A livello disciplinare, ci sarà un unicoper la semifinale di andata contro il Milan (clicca qui per le date). Per i rossoneri nessun. La sfida sarà il quartodi Milano in stagione dopo quelli in campionato e la finale di Superna. Di seguito i provvedimenti del prossimo turno di2024-2025 delSQUALIFICATI SEMIFINALI DI ANDATAASLLANI Kristjan (Inter): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).