Coppa Italia, ecco quando gioca il Bologna in semifinale

, 27 febbraio 2025 – Ilha conosciuto ieri sera la sua avversaria nelladie ora sa ancheandrà in scena la doppia sfida che vedrà i rossoblù opposti all’Empoli, vincitori ai calci i rigore nei quarti di finale nel confronto con la Juventus. La Lega Serie A ha infatti diffuso le date ufficiali del penultimo atto della competizione: si comincerà con Empoli-al Castellani, in programma l’1 aprile alle ore 21 mentre il giorno successivo verrà disputata l’altradi andata dove si affronteranno Milan e Inter in un ulteriore appuntamento della stra cittadina. La gara di ritorno invece, che vedrà la squadra dinore tra le mura amiche del Dall’Ara, si dovrebbe disputare il 23 aprile anche se la data potrebbe slittare di un giorno, con la Lega che diffonderà il programma definitivo nelle prossime settimane.