Coppa Italia ecco il tabellone 2025 dopo Juve Empoli | il possibile percorso dell’Inter

di Lorenzo Boscaildel torneo, vediamo anche ilnella competizioneE alla finesi è conclusa per 3-5i calci di rigore. La partita andata in scena questa sera tra le mura dell’Allianz Stadium e valida per i quarti di finale disi è aperta con la rete di Youssef Maleh nel primo tempo, seguita dal pareggio (azione spettacolare individuale) di Khephren Thuram: il fratello dell’attaccanteMarcus. Nel finale forcing bianconero, ma i toscani difendono con ordine e la spuntano così ai penalty. E ora? Come procede ildel torneo? Ve lo diciamo subito. Inter e Milan si incontreranno nel duplice derby di Milano nel turno delle semifinali (dove è prevista sia l’andata che il ritorno).