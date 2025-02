Sport.quotidiano.net - Coppa Italia di Promozione. Il Campagnola fa il blitz con Carlucci e Jocic e vola in semifinale

Leggi su Sport.quotidiano.net

CASTELLARANOCASTELLARANO: Lanzotti, Gazzini (1’st Longu), Pacella, Maestri (19’st Travagliati), Spano, Guicciardi (19’st Dakoli), Lusoli, Saccani (20’st Bertolani), Grignani, Ferrara, Ficarelli (25’st Giuliani). A disp.: Brevini, Vandelli, Tincani, Teneggi. All.: Lodi Rizzini: Vioni, Camillo, Marzi (1’st Mora), Previato, Camara, Parisi, Ricciotti, Vezzani,(20’st Montanari), Barilli (32’st Chakir),. A disp.: Vlas, Cortese, Fontanesi, Pedrazzoli. All.: Manfredini Arbitro: Sfirschi di Piacenza Reti:(Cam) su rig. al 37’pt,(Cam) al 7’st, Grignani (Cas) al 45’st. Note: ammoniti Pacella, Ficarelli, Longu, Previato e Ferrara Ilè l’ultima reggiana rimasta in corsa per ladidell’Emilia Romagna. Nel derby valido per i quarti di finale, i rosanero hanno battuto il Castellarano con un gol per tempo.