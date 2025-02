Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, D'Aversa: "Impresa Empoli, ripartiamo da qui". Motta: "Mi vergogno, la Juve non ha meritato la semifinale”

Torino, 26 febbraio 2025 – L’, con una formazione giovanissima, scrive una nuova, incredibile pagina della sua storia e conquista per la prima volta un pass per ladidopo aver eliminato lantus ai calci di rigore. Un risultato che premia la prova di grande tenacia, intensità e qualità dei toscani, che hanno sbloccato il risultato con la staffilata dal limite di Maleh al 24’ e poi hanno sciolto le briglie, sfiorando a più riprese il raddoppio e colpendo addirittura un palo con Konaté in chiusura di primo tempo. Lantus ha poi provato a raddrizzarla con il pari di Thuram al 66’ e con un finale arrembante, ma nella lotteria dei calci di rigore ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto di unche ha segnato tutti e cinque i penalty tentati e ha saputo approfittare appieno degli errori di Vlahovic e Yldiz.