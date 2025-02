Quifinanza.it - Conviene avere 5.000 euro in Posta? Quanto bisogna pagare ogni anno

Leggi su Quifinanza.it

I buoni fruttiferili e i librettili sono strumenti di risparmio molto utilizzati dagli italiani. Sono infatti garantiti dallo Stato, non necessitano di costi per la sottoscrizione e permettono di gestire i propri risparmi direttamente dal web e dalle app. Proprio perché hmolti aspetti positivi, ci si potrebbe chiedere cosa succede se si hpiù di 5.000in.Uno degli elementi più importanti da prendere in considerazione riguarda l’imdi bollo che si applica proprio se se si supera la cifra indicata. Ecco dunque maggiori dettagli in merito e come funziona tale tassazione.Quando si applica l’imdi bollo sul librettoleNel caso si abbiano più di 5.000in, e più precisamente sul libretto di risparmio, si applica l’imdi bollo sulla giacenza media complessiva.