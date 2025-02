Ilgiorno.it - Contro le convenzioni sull’amore “Boston Marriage“ al Manzoni

Due amiche un po’ affettate possono essere in realtà due amanti molto affiatate. È l’ammiccante gioco di squadra di Maria Paiato e Mariangela Granelli, due grandi attrici, in scena con ““ di David Mamet, al teatrodi Monza, domani e sabato alle 21 e poi replica domenica alle 16. Siamo negli Stati Uniti, fine Ottocento, un salotto, due dame e una cameriera. Tutto farebbe pensare a una trama convenzionale, un intra amiche un po’ affettate, ma alla forma non corrisponde la sostanza: nella conversazione dal vocabolario ricercato fioccano volgarità e veniamo a sapere che le due sono state un tempo una coppia molto affiatata. L’espressione ““, infatti, era in uso nel New England a cavallo tra il XIX e il XX secolo per alludere a una convivenza tra donne economicamente indipendenti da uomini.