Contributi volontari per la pensione, la strategia per "ritirarsi" prima. Come si versano e quanto costano

Con le previsioni che alzano via via l’asticella dellaa 70 anni, sempre più italiani stanno prendendo in considerazione la possibilità deiper riuscire a smettere di lavorare ilpossibile. Mafunziona questo sistema?i versamenti? Chi ha diritto a farlo? In questo articolo spiegheremo tutto nel dettaglio. La legge dice che ogni lavoratore, sia dipendente che autonomo, che, per fatti estranei o meno alla sua volontà, abbia interrotto temporaneamente o definitivamente l’attività, può richiedere all’Inps di versare. I motivi possono essere diverse: accrescere l’importo dellafutura, anticipare l’età del ritiro dal lavoro, oppure colmare i periodi di “buco” nei versamentivi per la maturazione del diritto alla trattamento previdenziale.