Continue perdite di acqua potabile, “via Predellara, tubi da cambiare. La situazione è ormai insostenibile”

Arcola, 27 febbraio 2025 – Mozione su viarespinta: “Il momento è delicato perché Acam ha presentato delle linee generali di intervento nel suo piano finanziario di 190 milioni di euro, viaè compresa ma è una goccia. C’è nel piano, è un millesimo degli interventi che devono essere fatti”. E’ la risposta della sindaca Monica Paganini alla mozione presentata dal consigliere Enrico Vesco che ha raccolto ripetute segnalazioni che da svariati anni hanno riguardato i numerosi guasti alla rete idrica con conseguenze pesanti sia sulla piattaforma stradale sia per le costanti e copiosedi. “Unache è stata portata più volte a conoscenza dell’amministrazione comunale anche attraverso diverse sottoscrizioni dei cittadini” ha specificato Vesco. Guasti che si sono succeduti nel corso del tempo e riparati in maniera puntuale, di rattoppo in rattoppo, secondo Vesco lanon è mai stata affrontata in maniera definitiva rendendo evidente l’inadeguatezza e la vetustà della rete idrica.