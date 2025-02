Juventusnews24.com - Continassa Juve: si torna al lavoro dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia

di RedazionentusNews24Le ultime notizie di formazionein vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news– Tutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità.Allenamento: le ultimeLantus èta subito ad allenarsi per mettere alle spalle la serata dicontro l’Empoli. I bianconeri hanno iniziato a pensare nuovamente al campionato: lunedì 3 marzo, alle ore 20:45, affronteranno in casa l’Hellas Verona. Al Training Center, dunque, coloro che non sono stati impiegati o che sono subentrati a gara in corso insi sono concentrati –la fase iniziale di riscaldamento – sulatletico, con e senza palla.