Quifinanza.it - Conti Nvidia oltre attese ma scema l’effetto “wow” e la capitalizzazione è alta

Leggi su Quifinanza.it

I risultati trimestrali di, hanno superato ledel mercato e la guidance, ma l’andamento del titolo negli scambi after hours della Borsa USA non ha soddisfatto gli investitori, poiché le quotazioni sono scese dell’1,5% al di sotto dei 130 dollari. Una perfromance che non può essere spiegata con i numeri della trimestrale e che fa riferimento piuttosto all’elevataraggiunta ed alla mancanza di una un effetto sorpresa, quando i tassi di crescita sono sempre indiscutibilmente elevati.I numeri del 4° trimestreLa big dei chip per l’intelligenza artificiale ha chiuso il quarto trimestre con ricavi per 39,33 miliardi di dollari, in aumento del 78% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, superando le stime di consensus che indicavano un fatturato di 38,05 miliardi di dollari.