Spazionapoli.it - “Conte si sente tradito”, la sentenza sul Napoli è netta

Leggi su Spazionapoli.it

Suldi Antoniobisogna registrare una ‘nza’ che, di fatto, ha scosso tutta la piazza partenopea.Il mese di febbraio per il, di fatto, è stato davvero traumatico. Basti pensare che i partenopei hanno totalizzato solo tre punti in quattro pareggi. Dopo i pareggi rimediati con Roma, Udinese e Lazio, di fatto, la squadra di Antonioè caduta sotto i colpi del Como guidato da Cesc Fabregas.Ma per ilè tempo già di pensare al prossimo turno di campionato. Anche perché in calendario c’è una gara che può cambiare sia questa stagione che, forse, l’intera storia del club partenopeo. Sabato prossimo, infatti, al Maradona ci sarà lo scontro diretto contro l’Inter. Tuttavia, in attesa del match contro la squadra di Simone Inzaghi, in casa azzurra bisogna registrare una ‘nza’ su Antonioche ha davvero spiazzato tutti.