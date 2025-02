Secoloditalia.it - Consigliere di sinistra definisce “oca” l’assessore del Pd (video): psicodramma a Pozzuoli, alla faccia del terremoto…

Quella definizione di “oca”, assegnata dal capogruppo di Europa Verde al Consiglio comunale di, Gennaro Andreozzi, a un assessore donna, Titti Zazzaro, finita nel mirino del suo intervento, sta facendo vacillare la giunta di centrodi, la cui priorità dovrebbe essere la gestione del bradisismo e del terremoto nei Campi Flegrei. La bufera ha costretto Andreozzi a pubbliche scuse per una frase che aè apparsa durissima, offensiva. “Lei si fa la risatina, dobbiamo aggiungere le oche allora”, aveva detto l’esponente dei Verdi: ne era nato un alterco verbale durante il quale ilaveva poi sostenuto di aver aiutato l’assessora nella sua carriera e di averla anche difesa in tribunale. ()La parola dal sen sfuggita che scatena la polemicaImmediate le reazioni, come quella della presidente della Commissione per le Pari Opportunità, Carla Caiazzo.