Lapresse.it - Coni, lettera firmata da 43 presidenti federali: “Andare oltre il terzo mandato”

Leggi su Lapresse.it

Equiparare le normative elettorali dela quelle delle federazioni sportive. È la richiesta contenuta in unainviata al Governo, sottoscritta da 43di federazioni sportive. Su 50 federazioni delsono stati esclusi dal coinvolgimento nel documento Aci, Aeroclub d’Italia e Tiro a segno (enti pubblici) mentre non sono stati interpellati Federnuoto e Federazione Medici Sportivi (i cuiBarelli e Casasco sono parlamentari) e il numero uno del tennis, Angelo Binaghi, in opposizione a Giovanni Malagò. La legge attuale preclude al presidente della possibilità di ricandidarsi in quanto giunto al.Abodi: “Quarto? Mondo sport è più di 43”“Non mi è arrivato nulla, non so ancora di che parliamo. Se è unasulnon è una novità, io cerco novità.